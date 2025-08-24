Video ¡Se aplaza el inicio del partido entre Atlas y América!

Atlas recibirá al América en la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX en la cancha del Estadio Jalisco, duelo pactado para iniciar a las 19:05 horas, pero la afición tendrá que esperar.

Minutos antes de que diera inicio, la Liga MX a través de su cuenta oficial de X, informó que el partido será retrasado porque activaron el protocolo por tormenta eléctrica.

“El partido Atlas FC vs. Club America en el Estadio Jalisco retrasará su inicio programado originalmente para las 19:05 hrs. Esto debido a la tormenta eléctrica en los alrededores del estadio. En coordinación con Protección Civil se determinará e informará la nueva hora del inicio del partido”.

Sin dar a conocer la hora exacta para el pitazo inicial, los jugadores ya se encontraban en los túneles para salir al calentamiento, pero el cuerpo de protección civil los regresó a los vestuarios.

Atlas es decimocuarto de la clasificación con cinco puntos, mientras que el América es cuarto lugar con once unidades.