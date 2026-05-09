Liga MX Santiago Sandoval anota doblete y mete a Chivas a Semifinales tras empatar a Tigres Hacia el final del partido el Guadalajara consiguió los goles que necesitaba para lograr el pase y fue gracias a uno de sus juveniles; su rival lo conocerán mañana.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Alineaciones Chivas vs. Tigres del partido de vuelta de Cuartos de Final del Clausura 2026

Chivas logró la hazaña y empató el marcador global 3-3 contra Tigres tras derrotarlos 2-0 en la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 por lo que logró avanzar a las semifinales.

El juvenil Santiago Sandoval fue la figura del partido al anotar un doblete en la recta final del partido.

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Desde el inicio Chivas fue en busca del gol y al minuto lo consiguió con Ricardo Marín, pero el tanto fue anulado por fuera de lugar. Los rojiblancos siguieron insistiendo, pero no concretaban sus opciones.

Fue hasta el minuto 74 que Sandoval apareció primero al empujar la pelota tras un rebote dentro del área y después con un certero remate de cabeza tras centro de Efraín Álvarez. Ahora Chivas espera a su próximo rival que se definirá mañana.

CHIVAS VS. TIGRES: ACCIONES DEL PARTIDO

Termina el partido y Chivas está en Semifinales

(F | 2-0) Con el empate a tres goles en el marcador global, Chivas se clasifica a la siguiente fase.

¡Goooooool de Chivas! Sandoval anota su doblete

(77' | 2-0) Centro al área de Álvarez, Sandoval se levanta y de cabeza manda la pelot al fondo. El global está 3-3 y con esto Chivas está en Semifinales.

¡Goooooool de Chivas! Sandoval abre el marcador

(74' | 1-0) Tras un remate que rebotó dentro del área, Sandoval empujó la pelota para cambiar la trayectoria y abrir el marcador. Chivas está a un gol de igualar el global (3-2).

Tremendo balonazo de Ledezma que deja sanfrando a Reyes

(57' | 0-0) Ledezma intenta con potente remate a portería que le da en el rostro a Reyes. El jugador de Tigres está sangrando y debe ser atendido.

Arranca el segundo tiempo

(45' | 0-0) Ya se juega la segunda parte en el estadio Akron con Chivas buscando el gol desde el arranque.

Medio tiempo y el juego se mantiene igualado

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(MT | 0-0) Termina la primera mitad y el marcador sigue 3-1 en el global.

Chivas presiona a Tigres aunque no logra anotar

(23' | 0-0) Chivas comenzó presionando desde el principio y ya tuvo varias ocasiones, pero no han logrado concretar.

Gol de Chivas que es anulado

(1' | 0-0) Ricardo Marín se escapó por izquierda y ante la salida de Guzmán definió al fondo, pero el gol fue anulado por fuera de lugar.

Inicia el partido en el estadio Akron