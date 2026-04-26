Liga MX Así reaccionaron los jugadores de Pumas tras conocer el resultado de Chivas Jugadores y Efraín Juárez celebraron camino a casa el empate del Rebaño que permitió al cuadro de la UNAM acabar como líder de la Liga MX.

Video Así fue la reacción de Pumas tras el silbatazo final del Chivas vs. Xolos para verse líder

Pumas ganó su partido de visitante frente a Pachuca dentro de la Jornada 17, última del torneo regular en la Liga MX Clausura 2026, pero al momento del silbatazo final aún debió aguardar a conocer un resultado más para saber si acabaría el torneo como líder o no.

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Con todo ello, Pumas sumó tres puntos para un total de 36, que en esos momentos lo colocaba por arriba de Chivas en la tabla de posiciones y a la espera de que no ganara a Xolos de Tijuana para acabar en la primera posición rumbo a la Liguilla.

Dos horas después, Chivas no pasó del empate 0-0 con Tijuana y llegó a 36 puntos, pero debido a la diferencia de goles, Pumas acabó como líder de la Liga MX Clausura 2026 y con paso invicto como visitante.

Los jugadores grabaron el momento y lo difundieron en redes sociales, pues tras el silbatazo final en el Estadio Akron estallaron de júbilo junto al técnico Efraín Juárez por acabar en el primer sitio del torneo.