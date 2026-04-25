Liga MX Afición del Pachuca retrasa ingreso de jugadores de Pumas a vestidores Tras el silbatazo final, un sector de la afición de los Tuzos retrasó el ingresó de los jugadores visitantes a los vestidores y les lanzaron objetos camino al túnel.

Video Pachuca vs. Pumas: aficionados de Tuzos impiden a jugadores rivales irse a vestidores

El partido acabó con los ánimos elevados, luego de que se detonara la bronca entre jugadores de los Tuzos y del cuadro universitario que derivó incluso en la expulsión del delantero venezolano Salomón Rondón, que al menos se perderá la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026.

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Fue tras el silbatazo final que los jugadores de Pumas no pudieron dirigirse a los vestidores debido a que el acceso a ellos que se encuentra detrás de una de las porterías fue impedido por aficionados locales.

Ese sector de la afición de los Tuzos lanzó consignas a jugadores de Pumas y les lanzaron varias cosas como vasos, botellas y líquidos, por lo que varios futbolistas y gente de staff de los auriazules prefirieron aguardar unos minutos.

Una solución que encontraron fue cubrirse con una lona para acceder al túnel que dirige a los vestidores del Estadio Hidalgo, reportó Zaritzi Sosa para TUDN, por lo que de esa forma es que pudieron abandonar la cancha.