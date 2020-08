Antonio Mohamed rechaza hablar de Pabón y González

Antonio Mohamed decidió no tocar el tema de Dorlan Pabón y Hugo González , quienes no viajaron a León por haber acudido a una reunión con varias personas durante el fin de semana y correr el riesgo de haberse contagiado de COVID-19 , "eso lo hablaremos de puertas para adentro", dijo.

“El primer tiempo fue bueno, en el segundo nos cansamos, no pudimos salir, no encontramos la pelota, el rival no nos había llegado pero jugamos en campo nuestro. Nos vimos pesados. Buscamos con Poncho (González) y Ake Loba , pero vino el zapatazo de otro partido”, añadió, aunque dejó en claro que "en el primer tiempo, cuando tuvimos la pelota, merecíamos un premio y no se dio”.

Además, el 'turco' aclaró que hubo cosas que no lo dejaron satisfecho respecto al trabajo de su equipo: "Lo que más me gustó fue la solidez defensiva, no le permitimos un tiro a gol a León y nuestro arquero no tocó la pelota, fue la mejora respecto al partido anterior. Nos faltó la contundencia. A pesar de la cancha y el rival de jerarquía, no pudieron crearnos más situaciones de gol”.