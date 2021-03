Han pasado un par de semanas desde que América derrotó a Chivas en el Clásico Nacional pero para Antonio 'Pollo' Briseño es algo que no olvidará, pues aseguró que esos partidos dejan marca permanente y que no se pueden compensar con nada, por lo que espera ansioso la oportunidad de tener una revancha para sacarse la 'espina' y por qué no, que sea en Liguilla como el torneo pasado.

"Calificando a la Liguilla y pelearles el título, estar pasando Cuartos, Semifinal, creo que se va a compensar. Estamos en una etapa en la que estamos fuera de los clasificados a Repechaje, primero hay que sumar e irnos metiendo poco a poco, partido a partido y al final será la evaluación, pero un Clásico no se puede compensar con nada más, se perdió y ahí está la marca.

"Hay que trabajar y poder tener esa revancha, el futbol da revanchas, ellos la tuvieron ya, nosotros los habíamos sacado de Liguilla, no se compensa con nada pero hay buenas oportunidades para revertir", dijo en conferencia de prensa.

El 'Pollo' dejó claro que no se arrepiente de nada de lo que dijo previo al encuentro ante los azulcremas en el Guardianes 2021, pues recordó que es su manera de vivir el futbol, además no tuvo problema en reconocer la superioridad del rival y ahora se dijo listo para aguantar las críticas.

"Son cosas que pasan, uno como jugador, si me preguntas si América me espantaba en ese momento, pues claro que no me espantaba, a lo mejor se confundieron mis palabras, creo que Chivas tiene identidad, ellos tuvieron un partido, lo ganaron y salieron muchos a decir ‘identidad’ y metían el tres en la palabra y es parte del futbol, no pasa nada.

"Si uno se queda callado, no dice nada, muchas veces dicen que hay que hablar con menos respeto, pero es lo que pienso, así vivo el futbol, no me arrepiento de nada, tendremos una revancha, el futbol es así y esperemos que sea pronto y si no no pasa nada, al final es un gran equipo el que nos vino a enfrentar, ganaron con justa razón y ahora hay que aguantar, para eso estamos, para y aguantar los madrazos que se vengan, no pasa nada, estamos trabajando, estoy consciente de lo que se hace y de lo que se hizo y de lo que voy hacer que es trabajar y seguir por esa línea, al final cada quien vive diferente su partido y es parte del futbol", explicó el central.