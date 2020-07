Ángel Zaldívar sale en defensa de quienes llaman “gordo” a ‘Chofis’ López

“Se han metido en su vida personal, creo que se ha desviado el tema en otras cuestiones que no es dentro del campo, él es un jugador diferente, tiene muchas cualidades y sabe que trabajando, en su mejor momento, nos puede ayudar mucho y lo ha demostrado. Yo como compañero lo voy a ayudar para que se exija y esté al cien, no vamos a dejar que se vaya por otro lado o que esté dándole bola a las críticas, que se enfoque a lo suyo” , declaró Saldívar.

"Se han tomado las medidas necesarias para evitar más contagios, los que convivimos con los positivos estuvimos separados hasta el día del partido, desde el martes no entrenamos con el equipo, eso afecta en cómo trabajas en la semana con los jugadores disponibles, afortunadamente como yo como Hiram estuvimos bien, Alexis Vega salió positivo, es ver otras formas de cómo llegar al partido para también, si hay estas situaciones que Dios no lo quiera, estar más preparados para evitar llegar al partido con algunas dudas, en nuestro caso se pudieron resolver, pero es un apredizaje" , añadió Vega.

Respecto a la incertidumbre que le produce el coronavirus y la forma en la que se contagia, Saldívar dijo: "Estás con la incertidumbre de si van a hacer otra prueba por los protocolos, de haber estado con Ronaldo, te queda la duda, es una enfermedad que no sabes cómo te vas a contagiar, si agarraste algo, no sé, el aire, estamos todos expuestos. Gracias a Dios salí negativo y siguiendo todas las medidas de prevención en que no salgamos más contagiados".