A 24 horas de disputar el primer partido de la Gran Final del Guard1anes 2020 , Andrés Iniestra , volante de los Pumas infló el pecho y resaltó el buen momento que vive el cuadro universitario , al grado de que han sorprendido y silenciado a algunos que no creyeron.

“Sí hemos callado algunas bocas, pero para nosotros no se nos hace muy importante. Pumas siempre se ha caracterizado por tener gente de casa, no por traer refuerzos ‘bombas’, no tener tanto dinero para reforzarse. Desde el principio sabíamos cuál era la situación, fue complicado que nuestro entrenador se fuera a una semana del torneo, pero lo más importante siempre fue el equipo”, expresó.