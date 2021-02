Andrés Ibargüen, quien reforzó a Santos para el Guard1anes 2021, rompió el silencio sobre su salida del América y reveló que “las formas no fueron las adecuadas”, a tal punto de que recibió amenazas por parte del conjunto azulcrema por no haber querido aceptar del todo la rebaja salarial a causa de la crisis económica del club por la pandemia del COVID-19.

“Sí es realidad que no llegamos primero a un acuerdo por algunos porcentajes, en lo cual yo manifesté que estaba de acuerdo a una cierta cantidad, no en todo, y luego en algún punto te ponen amenazas, cosas fuera de lo deportivo, hay cosas que se manejaron como no deberían de ser, pero cada uno sabe qué hizo bien, qué hizo mal, donde siempre tengo constancia de lo que puedo decir y de lo que no tengo que decir nada.

“Me trato de abstener un poco porque sí es incómodo que salgan a decir muchas cosas, que no estas contento en algunas cosas, que viniste a un club por obligación. Manejan cosas que no son, donde te manifiestan cosas a lo último, en plena competencia te dicen que no vas a competir y tú respondes que mientras estés ahí vas a competir y brindar la mejor energía como el profesional que soy”, confesó Ibargüen en entrevista para La Última Palabra de Fox Sports.

El extremo colombiano detalló cómo vivió el Guard1anes 2020 y aseguró que el América lo ‘desapareció’ de la noche a la mañana.

“Empiezo el semestre de atrás para adelante porque venía de una molestia, empiezo el semestre de titular después de la Copa por México, después me lesiono y tras la lesión me da COVID. Después fueron cosas difíciles que la gente no sabe, hubo un acercamiento que era primero económico, después dicen que hay una posibilidad de salida, digo que con anterioridad me hubieran dicho para yo mirar opciones, pero en medio del torneo es difícil.

“Después empecé a tener minutos y con la decisión que relativamente no me iban a poner, sino hacia que ellos decían y dije no tampoco es lo que el club diga, tengo algo firmado y no me puede amedrentar con eso, hubo una charla que no se llega a ningún acuerdo, hubo cosas de que me iba a quedar sin jugar como había pasado con algunos compañeros, ya eran cosas extradeportivas.

“Me seguí preparando cuando me doy cuenta de que no estaba Miguel (Herrera), dije es un nuevo técnico (Santiago Solari), puede que me dé la oportunidad y después de la noche a la mañana desapareces. Nunca pregunto si me ponen o no, ni por qué, debe de ser lo mejor, lo que ve el técnico y lo respeto”, sentenció Andrés Ibargüen.