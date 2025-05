"Sin duda alguna la ausencia de André nos duele mucho. Ustedes bien saben que es la cabeza no solamente del cuerpo técnico, también del plantel y el equipo que nos ha guiado a buen puerto. Nos hará mucha falta, pero es momento de resaltar el equipo de trabajo que tenemos, un cuerpo técnico de auxiliares que son entrenadores y fueron elegidos para estas situaciones.

"La situación de André nos duele, no es lo que quisiéramos, pero confiamos en el resto, estamos muy completos en ese sentido. La institución lo respalda , hay valores que hay que respetar, pero hay que recordar que es un ser humano y nos podemos equivocar cualquiera. A final de cuentas, es alguien muy competitivo y pasional".

Jardine fue sancionado un partido por la Comisión Disciplinaria por lo que no estará en la banca en el América vs. Cruz Azul de Vuelta este domingo, pero existe confianza en el cuerpo técnico y jugadores en remontar a La Máquina.

"La verdad soy sincero, no puedo estar más orgulloso de nuestros jugadores, cuerpo técnico y staff. El rival es de gran capacidad, ha invertido muchísimo para acceder a estas instancias, merece nuestro respeto, pero no hay que olvidar que hemos ganado en un sin número de oportunidades, frente a ellos también. No nos veo tocados, emocionalmente estamos muy bien y esperamos poder dar la vuelta".