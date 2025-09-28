Video Le preguntan a Jardine por el nivel de Zendejas y su respuesta es épica

América recibió a los Pumas y los derrotó de forma contundente haciendo un ejemplar segundo tiempo, este duelo correspondió a la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

Tras el juego, André Jardine habló de la importancia del triunfo por la pelea que hay en la zona alta de la clasificación y lo que significó al ser un Clásico.

“Una victoria muy importante, por la tabla, por los objetivos que tenemos, los puntos que podríamos perder ya los perdimos, esta pelea por los puestos de arriba va a ser muy cerrada”.

Sobre el rival y el desarrollo del partido, Jardine destacó la contundencia para llevarse la victoria en lo que catalogó como una “victoria redonda”.

“Es un rival que compite al cien por ciento, siempre que jugamos con Pumas es un partido de este estilo y me gustó mucho por las formas, en el segundo tiempo procuramos ajustar un par de cosas y mantener una calma con agresividad”.

“En el momento que cae el primer gol ya te llenas de confianza, el grupo se llena de confianza, el grupo sabe el potencial que tiene, entonces una victoria redonda, completa, tal cual la actuación de Zendejas”.

André Jardine elogió el partido de Alejandro Zendejas

El técnico del América no se guardó las palabras para el jugador que se llevó el partido, Alejandro Zendejas, quien marcó dos goles y fue parte fundamental en la remontada sobre Pumas en este Clásico Capitalino.

“Recuerdo un momento donde la afición lo abucheaban, ahí está la importancia de la fe que el entrenador tiene en cada jugador, del apoyo de la afición. El gran trabajo de Zende, es un jugador muy comprometido que juega para el equipo todo el tiempo y que hay partidos que brilla como hoy, con protagonismo, con golazos y lo miro siempre con los pies en la tierra, siempre muy humilde y consciente de que el futbol pertenece a los equipos y él es de este tipo de jugadores que hace al equipo ser más fuerte”.

América recibirá a Santos Laguna en la siguiente fecha del torneo, duelo que deberán aprovechar para seguir sumando y no alejarse de los primeros lugares.