El mediocampista afirmó, a dos días del América vs. Chivas , que sí tuvo ofertas de dos Ligas, una de moda y la otra de Europa, pero no se juntaron los factores necesarios que beneficiaran a jugador y equipo para marcharse.

“Me quedo y nada, contento, feliz, fue un verano en el que hubo varias cosas, en concreto dos. Y como siempre me gusta decir las cosas y una de ellas es que directamente dije que no porque no era una oferta de una liga de Europa, era de otra liga, una de las ligas que están ahora de moda pero no era lo que buscaba.