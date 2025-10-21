Video América se suma en apoyo a damnificados de Veracruz

El Club América, en conjunto con Fundación Televisa, anunció la entrega de apoyo humanitario a favor de familias afectadas en diversas zonas del estado de Veracruz.

En el marco del programa social " Nuestras Alas", el cuadro de las Águilas apoyará a los ciudadanos afectados por motivo de las graves inundaciones que dejaron las lluvias registradas en las últimas semanas.

El objetivo de la iniciativa es apoyar a 10,900 personas a través de la entrega de kits de alimentos e higiene a los afectados en el estado de Veracruz. Los kits van a contener productos esenciales como frijol, arroz, aceite, leche en polvo, agua embotellada, jabón, shampoo, pasta dental, detergente, entre otros.

La entrega se realizará en coordinación con la Cruz Roja Mexicana, organización con experiencia en tareas de apoyo humanitario en emergencias, destacando que las zonas de distribución serán priorizadas con base en los censos locales de mayor vulnerabilidad, en municipios afectados, poblados rurales y zonas que presentan accesos difíciles.

“Eso es lo que hace América, una familia, que todos apoyamos, todos estamos unidos hacia un mismo objetivo y en esta ocasión vamos enfocados hacia la ayuda a Veracruz”; declaró Henry Martín.

Como parte de buscar el apoyo de la afición, América entregó 1,500 pases dobles para el partido frente a Puebla de este martes 21 de octubre, a igual número de personas que sean las primeras en sumarse de manera solidaria a participar con donativos en especie para las familias afectadas.

Dichos donativos fueron recibidos en las instalaciones del Club América donde se mostró el gran apoyo por parte de la afición americanista que se unió a la ayuda.