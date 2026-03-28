Liga MX Jonathan Dos Santos habla de su futuro y un posible retiro de las canchas El mediocampista del América menciona los puntos que aún lo motivan a su edad para no pensar en el retiro.

. Imagen TUDN

Muy cerca de enfrentar el Golden Clash entre América y Tigres, el mediocampista azulcrema, Jonathan dos Santos habló un poco de lo que le sigue motivando a su edad y dejó claro que todavía tienen una cuenta pendiente con la afición y ellos mismos.

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"Por ahora me motiva mi familia , el Club América que me lo ha dado todo desde que llegué , tengo todavía muchos deseos de ganar títulos con el Club, sabemos que tenemos una cuenta pendiente con la Concachampions, que es algo que sí me gustaría ganar".

Dos Santos afirmó que aún existen muchos elementos que lo motivan para saltar partido a partido a la cancha y darlo todo, por lo que prefiere no pensar en estos momentos en el retiro.

"A pesar de tener 35 años, ya casi al final de mi carrera tengo muchas ganas, sigo teniendo la ilusión de jugar cada partido, vestir la camiseta y por ahora seguir disfrutando, no sé que me vaya a deparar el futuro, pero ahora estoy en el presente y la verdad no quiero pensar mucho en ese momento del retiro".

Sin duda un personaje muy importante en la vida profesional de Jona fue su hermano Giovany, con quien convivió en varios equipos, hecho que considera será muy difícil se repita con otros hermanos.

" Ser profesional es sumamente difícil y más hacerlo a lado de tu hermano en muchos equipos en el Barcelona, Villarreal, Galaxy, en la Selección, para que se repita es muy complicado, entonces solo decirle a los jóvenes que luchen por su sueños, que siempre estén a lado de su familia que es una parte muy importante, de mi parte la familia fue fundamental en toda la carrera".

SARAH LUEBBERT MANDA MENSAJE CONTUNDENTE



Por su parte, Sarah Luebbert, quien también enfrentará a Tigres Femenil en el mismo Golden Clash este sábado 28 de marzo, mandó un mensaje a las mujeres jóvenes que buscan trascender en el futbol.