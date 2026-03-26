Liga MX Luis Malagón muestra la grave herida que lo dejó sin Mundial 2026 El portero del América y de Selección Mexicana será baja hasta ocho meses por una lesión en el tendón de Aquiles.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Malagón muestra herida de su lesión que lo dejó fuera del Mundial 2026

Luis Ángel Malagón ha iniciado el proceso de rehabilitación luego de su lesión en el tendón de Aquiles y, para muestra, compartió en redes una imagen.

El golpe de la lesión que sufrió Malagón fue duro para América y la Selección Mexicana, pero el arquero se encuentra con el mejor ánimo posible, luego de que compartió una imagen del resultado de su operación.

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En medio de una gran cantidad de partidos internacionales, las noticias en la Liga MX no terminan, luego de que el jugador de las Águilas publicó una historia en Instagram donde mostró la parte trasera de su talón izquierdo con la frase “solo Dios sabe por qué”.

El talón conserva las grapas e incluso luce todavía un poco hinchado, pero el jugador ya se encuentra estable.

¿Cómo fue la lesión de Ángel Malagón?

El percance del arquero del América se produjo el pasado 18 de marzo cuando los emplumados se midieron al Philadelphia Union en el partido de Vuelta de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Cuando todavía transcurría el primer tiempo, Israel Reyes decidió pasar a Malagón. El arquero intentó hacer un despeje y, en el movimiento, el talón de Aquiles izquierdo no aguantó el peso. De inmediato fue atendido y sacado del terreno de juego.

¿Cuánto tiempo estará fuera Luis Ángel Malagón?

Luego de los estudios a los que se sometió, el Club América confirmó la ruptura del tendón izquierdo, situación que lo dejará fuera de acción hasta unos ocho meses, por lo que no estará presente en lo que resta del año, es decir, el Torneo Clausura 2026, Apertura 2026, Liga de Campeones de la Concacaf y la Copa Mundial.