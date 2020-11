Victoria vs. FC Juárez: Mantiene el segundo lugar del Guar1anes 2020 de la Liga MX al llegar a los 34 puntos.

Empate vs. FC Juárez: Con 32 puntos, puede bajar puestos si hay ganador entre Cruz Azul y Pumas, además de Monterrey, si alguno de ellos no gana puede quedar como tercero general.

Derrota vs. FC Juárez: Caer ante Bravos puede hacer que bajen hasta el cuarto puesto, lo que le aseguraría solo localía al menos en los Cuartos de Final si gana Monterrey y hay ganador entre Cruz Azul y Pumas.