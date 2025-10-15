Video Ojito: Esto pasa con Fidalgo y Saint-Maximin de cara al Cruz Azul vs. América

Por segundo año consecutivo, World Football Summit reconoció al Club América como ganador, esta vez en la categoría de “Mejor Iniciativa de Marca” en su edición 2025, con el premio recibido este miércoles en Madrid, España.

Este premio —en el que participaron 135 aplicaciones, distribuidas en 12 categorías y provenientes de 13 países— enaltece al Club y lo consolida como parte de la élite del futbol mundial. Destaca la narrativa de innovación, la cercanía con millones de seguidores y el fortalecimiento de la huella digital y la presencia de marca, en la que el lema "Grandes de Corazón" ha sido fundamental.

Entre los otros galardonados de esta edición se encuentran instituciones y personalidades de gran prestigio, como Juventus, Christian Karembeu, Jan Vertonghen, Nasser Al-Khelaifi y Allianz Arena, lo que refuerza el valor y la relevancia de este reconocimiento para el Club.

El premio otorgado se anunció junto con el reconocimiento a otras personalidades y entidades de talla mundial en el futbol. Vale la pena destacar que en el 2024, el Club América fue galardonado en la categoría “Best growth strategy” del WFS, con la candidatura “América in America”, reconociéndolo como el mejor caso de expansión internacional en el futbol mundial.

Al respecto, Héctor González Iñárritu, Presidente Operativo del Club América, señaló: “Es un orgullo que por segundo año consecutivo el Club América sea reconocido en tan importante evento, consolidando su posición como parte de la élite mundial del fútbol. Un premio que, sin duda, nos compromete a seguir apostando por la innovación y por continuar fortaleciendo nuestros lazos con la noble afición americanista que nos empuja a seguir triunfando en todos los aspectos”.