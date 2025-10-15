    América

    América conquista los World Football Summit Awards en Madrid

    El club de la Liga MX fue reconocido en los World Football Summit Awards (WFS) 2025 este miércoles.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video Ojito: Esto pasa con Fidalgo y Saint-Maximin de cara al Cruz Azul vs. América

    Por segundo año consecutivo, World Football Summit reconoció al Club América como ganador, esta vez en la categoría de “Mejor Iniciativa de Marca” en su edición 2025, con el premio recibido este miércoles en Madrid, España.

    Este premio —en el que participaron 135 aplicaciones, distribuidas en 12 categorías y provenientes de 13 países— enaltece al Club y lo consolida como parte de la élite del futbol mundial. Destaca la narrativa de innovación, la cercanía con millones de seguidores y el fortalecimiento de la huella digital y la presencia de marca, en la que el lema "Grandes de Corazón" ha sido fundamental.

    PUBLICIDAD

    Entre los otros galardonados de esta edición se encuentran instituciones y personalidades de gran prestigio, como Juventus, Christian Karembeu, Jan Vertonghen, Nasser Al-Khelaifi y Allianz Arena, lo que refuerza el valor y la relevancia de este reconocimiento para el Club.

    El premio otorgado se anunció junto con el reconocimiento a otras personalidades y entidades de talla mundial en el futbol. Vale la pena destacar que en el 2024, el Club América fue galardonado en la categoría “Best growth strategy” del WFS, con la candidatura “América in America”, reconociéndolo como el mejor caso de expansión internacional en el futbol mundial.

    Al respecto, Héctor González Iñárritu, Presidente Operativo del Club América, señaló: “Es un orgullo que por segundo año consecutivo el Club América sea reconocido en tan importante evento, consolidando su posición como parte de la élite mundial del fútbol. Un premio que, sin duda, nos compromete a seguir apostando por la innovación y por continuar fortaleciendo nuestros lazos con la noble afición americanista que nos empuja a seguir triunfando en todos los aspectos”.

    América jugará este fin de semana ante Cruz Azul en actividad de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX.

    Más sobre Liga MX

    1:49
    ¿Cruz Azul vs. América mejor que el Clásico Nacional? Ojo a lo que dice Larcamón

    ¿Cruz Azul vs. América mejor que el Clásico Nacional? Ojo a lo que dice Larcamón

    2 min
    Nacho Ambriz rompe el silencio y le responde a Jesús Martínez tras 'exhibirlo'

    Nacho Ambriz rompe el silencio y le responde a Jesús Martínez tras 'exhibirlo'

    1:16
    Nacho Ambriz responde a Jesús Martínez con cachetada con guante blanco

    Nacho Ambriz responde a Jesús Martínez con cachetada con guante blanco

    1:16
    ¿Nueva estrella? Multicampeón con Bayern podría llegar al América

    ¿Nueva estrella? Multicampeón con Bayern podría llegar al América

    1 min
    Brasileño Douglas Costa podría ser la nueva estrella de la Liga MX

    Brasileño Douglas Costa podría ser la nueva estrella de la Liga MX

    Relacionados:
    América

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD