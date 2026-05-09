Liga MX Alineaciones Chivas vs. Tigres, partido de vuelta de Cuartos de Final de Liga MX Milito colocó a Ángel Sepúlveda como delantero en busca de los goles que los coloquen en Semifinales; los felinos realizan dos cambios con respecto a la ida.

Video Tigres tiene saldo parejo avanzando a Semifinales tras ganar Ida de Cuartos de Final

Tigres llega con ventaja de 3-1 tras la ida con todo y la polémica en la semana de cara al segundo partido en el que se llegó a manejar la posibilidad de que el Rebaño contara con los jugadores seleccionados nacionales por Javier Aguirre, un acuerdo al que al final no se llegó.

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Chivas realizó un cambio en su 11; Miguel Tapias no va de inicio como lo hizo en la ida y Gabriel Milito reforzó la ofensiva con Ángel Sepúlveda en busca de los goles que les permita remontar y clasificar a Semifinales del Clausura 2026.

Tigres, por su parte, hizo dos cambios con respecto a la ida de Cuartos de Final de la Liga MX; Fernando Gorriarán y Diego Lainez no van en el cuadro inicial pero sí lo harán Diego ‘Chicha’ Sánchez y Juan Pablo Vigón.

André-Pierre Gignac, de quien aún está en duda su continuidad en los felinos, está en la banca del club en caso de que Guido Pizarro lo requiera en algún momento en busca del pase a las Semifinales.

Alineación de Chivas vs. Tigres:

Oscar Whalley

José Castillo

Bryan González

Diego Campillo

Omar Govea

Efraín Álvarez

Fernando González

Richard Ledezma

Santiago Sandoval

Ricardo Marín

Ángel Sepúlveda

Alineación de Tigres vs Chivas: