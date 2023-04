Alexis Vega era fan de Cruz Azul, por eso la invitación de Santiago Giménez

“Era una pasión de la familia, mis primos, pero después llego a Pumas, brinco a Toluca y paso al Guadalajara, no tengo nada más qué decir. Le agradecí por la invitación, pero como lo dije en el tuit: estoy en el mejor equipo, no me quiero ir de aquí sin hacer historia y estoy muy contento de representar estos colores”, comentó para TUDN el ‘10’ del Rebaño.