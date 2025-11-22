Alejandro Zendejas rompe el silencio sobre su futuro en América

Video En Liguilla hay seis o siete equipos que son contendientes al título: Paulinho

Alejandro Zendejas, jugador del Club América, se sinceró respecto a cuáles son sus planes a fuuro en su carrera profesional, todo después de que cumple cuatro años como jugador azulcrema, todo de cara al duelo ante Monterrey en los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025.

En entrevista en el podcast '¿Por qué futbol?' Zendejas confesó al exfutbolista Josecarlos Van Rankin que militar con las Águilas ha sido una experiencia enriquecedora y reafirmó la grandeza del conjunto azulcrema.

Además, señaló que su idea es mantenerse en el América la mayor cantidad de años posible y reafirmó que se siente más que a gusto con las Águilas.

"Ya cuando estás ahí te das cuenta que es de lo más grande en México. Entonces, feliz, nunca pensé que iba a llegar, tratar de seguir los máximos años que pueda, uno cuando se va de un equipo así, se da cuenta de todo lo que tenías", relató Zendejas.

Además, el elemento mexicoestadounidense señaló que hay buena competencia interna en el conjunto de Coapa y que hay momentos en los que hay autocrítica cuando se siente que hay bajones en la escuadra dirigida por André Jardine.