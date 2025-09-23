    Tigres

    Afición de Chivas bromea con jugador de Tigres y le gritan “Abelito” en el calentamiento

    El hecho causó reacciones en varios de los jugadores que estaban alrededor de él en la línea de banda.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¿Abelito en Tigres? La afición le grita y así reacciona el jugador

    El pasado miércoles, los Tigres visitaron a Chivas para cumplir con el compromiso pendiente de la fecha uno del Apertura 2025 de la Liga MX, duelo que se disputó en la cancha del Estadio Akron.

    El partido finalizó con un 0-0 en el que los dos equipos tuvieron oportunidades para abrir el marcador, pero no hubo definición correcta y los arqueros fueron clave, tanto que Nahuel Guzmán detuvo un penalti.

    El momento curioso fue en la segunda parte, cuando la banca de los Tigres saltó a calentar, porque entre los jugadores estaba Diego Sánchez, canterano de los de la UANL que está teniendo oportunidad por parte de Guido Pizarro.

    En ese momento un aficionado, al parecer de Chivas, empezó a gritar, “Metan a Abelito”, desde ese momento se le unieron más y corearon el nombre del participante de La Casa de los Famosos México.

    A pesar de que lo estaban ‘molestando’, Diego Alexander Sánchez y sus compañeros lo tomaron con humor y estuvieron haciendo chistes entre ellos mismos por lo que todo quedó en momento cómico.

    Los Tigres jugarán contra Atlas y Querétaro en la fecha 10 y 11 respectivamente del Apertura 2025 de la Liga MX.

