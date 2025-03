Asimismo, el exdirectivo de los Gallos, criticó el FAN ID al señalar que no ha servido de nada.

“ El fan ID ha sido algo muy complicado que no ha dado resultados , pero principalmente en lo que representa la exposición de la afición y es algo que debe tener en cuenta en todo momento”, expresó Adolfo Ríos.

Además, el ex portero del América indicó que todavía falta invertir más en seguridad y apuntó a que se tiene que poner en la mesa el tema de la venta de alcohol en los estadios.

“¿De qué manera tiene que divertirse el aficionado? Si llega y empieza a ingerir bebidas alcohólicas, incluso hay aficionados que ya llegan en condiciones no aptas, y muchas veces eso determina que no disfruten y que la situación de frustración si el equipo local no consigue el resultado pues las copas hace que sea una situación complicada”