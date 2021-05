A qué hora, cómo y cuándo ver en vivo Pachuca vs. Chivas por la liguilla 2021 de la Liga MX

El Pachuca vs. Chivas , fue el primer partido confirmado para la fase de repesca antes de que acabara la última fecha de la ronda regular y se jugará en el estadio Hidalgo, midiéndose el octavo y el noveno de la tabla de clasificación de la Liga MX , ya que ambos acabaron empatados con 23 puntos en el Torneo Guardianes 2021.

Historial de partidos Pachuca vs. Chivas

¿Movimientos?



Se está hablando que las Chivas están interesadas en cerrar al central Nestor Araújo, que no continuará en el Celta de Vigo de España. El Chacho Coudet no está contando con el zaguero mexicano, por lo que una vuelta a su país no luce descabellada.