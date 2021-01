Liga de Expansión MX: todo lo que debes saber del Torneo Guard1anes 2021: equipos, calendario, horarios

Comienza la temporada de la Liga de Expansión MX 2021 de la Segunda División del futbol mexicano, y estos son los principales detalles sobre el torneo de Ascenso MX: calendario y horarios.

El torneo de la Segunda División del futbol profesional mexicano comenzará este martes 12 de enero, son 15 jornadas las que se disputarán hasta el próximo 15 de abril para buscar al nuevo monarca del Campeonato de Ascenso de la Liga MX, el conjunto Tampico Madero se impuso como campeón absoluto del Torneo Apertura 2020 que recientemente finalizó el pasado mes de diciembre.

Son 15 jornadas que se jugarán como parte de la ronda regular y de allí la ronda de la reclasificación se jugará a un único partido los días 20 y 22 de abril, para posteriormente iniciar la Liguilla el 28 de abril y finalizará el 2 de mayo con los cuartos de final.

La semifinal se jugará del 5 al 9 de mayo, mientras que la final se disputará el partido de ida entre el 12 y el 13 de mayo y la vuelta el 15 ó el 16 de ese mismo mes para dar a conocer al nuevo campeón.

Para esta campaña se disputará un Campeón de Campeones con partidos de ida y vuelta que se estarían jugando entre el 19 de mayo y 23 del mismo mes.

Allí, ya tiene su cupo asegurado el conjunto Tampico Madero, actual campeón del torneo de segunda categoría de la Liga MX.

Calendario Liga de Expansión MX 2021



Jornada 1

Club Celaya vs Tepatitlán

Pumas Tabasco vs Tapatío

Venados FC vs Alebrijes de Oaxaca

Mineros de Zacatecas vs Dorados de Sinaloa

Correcaminos vs Cancún

Cimarrones de Sonora vs Atlante

Morelia vs TM Fútbol

Leones Negros vs Tlaxcala

Jornada 2

Alebrijes de Oaxaca vs Tepatitlán

Cancún FC vs Cimarrones de Sonora

Dorados de Sinaloa vs Venados FC

Tlaxcala FC vs Morelia

Club Celaya vs Pumas Tabasco

TM Fútbol vs Leones Negros

Atlante vs Correcaminos

Tapatío vs Mineros de Zacatecas

Jornada 3

Atlante vs Tlaxcala FC

Correcaminos vs Venados FC

Cimarrones de Sonora vs Club Celaya

Mineros de Zacatecas vs Pumas Tabasco

Cancún FC vs Club Atlético Morelia

Alebrijes de Oaxaca vs Tapatío

Leones Negros vs Dorados de Sinaloa

Tepatitlán vs TM Fútbol

Jornada 4

Tlaxcala FC vs Alebrijes de Oaxaca

Pumas Tabasco vs Leones Negros

Venados FC vs Cimarrones de Sonora

Club Celaya vs Mineros de Zacatecas

TM Fútbol vs Cancún FC

Dorados de Sinaloa vs Tepatitlán

Tapatío vs Atlante

Club Atlético Morelia vs Correcaminos