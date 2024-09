“Pues qué tienen que hacer para que te expulsen todo el resto de la temporada o un año. ¡Ah, pero no toques a un árbitro, cabrón! No lo empujes wey, no le vayas a dar una cachetada porque eso sí te echan un puto año. Pero si revientan a un cabrón y le parten la madre no hay pedo, cuatro paridos”, se burló Escorpión Dorado.