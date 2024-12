El exjugador de Tigres, León y Cruz Azul, entre otros equipos, aseguró que actualmente no hay competencia en la Liga de Expansión MX .

“Está más que claro, no hay competencia, los equipos de expansión compiten ¿para qué? Es una realidad, no hay incentivo el salir campeón, realmente el esfuerzo por hacer las cosas bien necesita tener un premio, que es estar en primera división y no lo tenemos”, declaró el Patrullero.