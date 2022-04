¡Qué ambiente! Afición lleva 'serenata' a Pumas previo a la Final

Entre lágrimas de alegría de algunos y los cánticos que no cesaron --el tradicional "Cómo no te voy a querer" y el Goya no podían faltar-- los jugadores se vieron contagiados por la algarabía de los presentes y se les vio tarareando las letras y saltando mientras algunos otros grababan la 'serenata' con sus teléfonos celulares para después presumir el apoyo en redes sociales.