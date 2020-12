La Concacaf Liga de Campeones retoma su actividad este martes 15 de septiembre con dos duelos que prometen mucha intensidad. CD Olimpia vs Montreal Impact y NYC FC vs Tigres son los cotejos de Cuartos de Final que reabren el certamen.

Posteriormente, Tigres le hará los honores al New York City FC cotejo en el que el cuadro mexicano tiene ventaja por la mínima diferencia. Este duelo se disputará a las 22:30 hrs (ETC) y también lo podrás seguir por TUDN. La anotación felina cayó gracias a Edu Vargas, quien ya no se encuentra con el equipo, pues fichó por Atlético Mineiro.