Freddy Montero quita presión al Sounders ante Pumas: "Los mexicanos siempre son favoritos"

"No sé si llegamos como favoritos, es un buen momento el que atraviesa el equipo, nosotros sabemos que en los favoritos en la Concachampions siempre van a ser los mexicanos, aceptamos esa presión, aceptamos la responsabilidad de jugar en casa, pero en nuestra mente no está que somos favoritos, vamos a pelear, por ahora no hay ninguna intención de ser favoritos", señaló en conferencia de prensa Montero.