Contra quién y cuándo juega América por la CONCACAF Champions League

Cuatro compromisos han jugado América vs Olimpia y la serie particular está a favor del conjunto hondureño con un total de dos triunfos, un empate y una derrota. El técnico de las Águilas del América, el argentino Santiago Solari, no dudo en reconocer que este tipo de partidos son difíciles debido a que enfrentarán a un club ganador en su país y en la historia del torneo.

PARTIDOS OCTAVOS DE FINAL CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE



A1 Cruz Azul vs. Arcahaie

A2 Hamilton/Toronto FC vs. León

A3 Monterrey vs. Atlético Pantoja

A4 Columbus Crew vs. Real Estelí

A5 Philadelphia Union vs. Saprissa

A6 Atlanta United vs. LD Alajuelense

A7 América vs. Olimpia

A8 Portland Timbers vs. Marathon