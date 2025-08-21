Video "Vi más a mis compañeros que a mi familia", Paulinho tira factos

Paulinho, jugador del Toluca, explotó contra el formato de la Leagues Cup después de que los Diablos Rojos quedaran fuera del torneo ante el Orlando City en los Cuartos de Final.

El campeón de la Liga MX quedó en la orilla en tanda de penales tras igualar 0-0 en el tiempo regular e incluso Antonio Mohamed no dudó en mostrar su frustración.

PUBLICIDAD

Al respecto, Paulinho criticó que los equipos mexicanos tuvieran que hacer varios viajes hacia Estados Unidos, lo que orilló que el portugués dijera que vio más a sus compañeros en la plantilla que a su propia familia.

"No hace mucho sentido que te quedes a jugar acá 9 o 10 días tres partidos, regresar a México, luego acá otra vez para jugar, llegamos lunes, nos vamos mañana y el jueves por la noche ya para concentrar otra vez, creo que los últimos 15 días vi más veces a mis compañeros que a mi familia, no es excusa, son factos", dijo Paulinho.