    Toluca

    Paulinho explota contra el formato de la Leagues Cup tras eliminación de Toluca

    "He visto más a mis compañeros que a mi familia": el portugués no se guarda nada tras quedar fuera ante Orlando.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video "Vi más a mis compañeros que a mi familia", Paulinho tira factos

    Paulinho, jugador del Toluca, explotó contra el formato de la Leagues Cup después de que los Diablos Rojos quedaran fuera del torneo ante el Orlando City en los Cuartos de Final.

    El campeón de la Liga MX quedó en la orilla en tanda de penales tras igualar 0-0 en el tiempo regular e incluso Antonio Mohamed no dudó en mostrar su frustración.

    PUBLICIDAD

    Al respecto, Paulinho criticó que los equipos mexicanos tuvieran que hacer varios viajes hacia Estados Unidos, lo que orilló que el portugués dijera que vio más a sus compañeros en la plantilla que a su propia familia.

    "No hace mucho sentido que te quedes a jugar acá 9 o 10 días tres partidos, regresar a México, luego acá otra vez para jugar, llegamos lunes, nos vamos mañana y el jueves por la noche ya para concentrar otra vez, creo que los últimos 15 días vi más veces a mis compañeros que a mi familia, no es excusa, son factos", dijo Paulinho.

    Toluca fue uno de los cuatro equipos de la Liga MX que avanzó a los Cuartos de Final de la Leagues Cup, si bien ahora todos los conjuntos mexicanos quedaron eliminados ante las escuadras de la MLS.

    Más sobre Toluca

    1 min
    "No nos sirve de nada": Mohamed no oculta su frustración con Toluca

    "No nos sirve de nada": Mohamed no oculta su frustración con Toluca

    5:24
    Resumen | Orlando City en penales elimina al Toluca y avanza a semifinales

    Resumen | Orlando City en penales elimina al Toluca y avanza a semifinales

    1 min
    Toluca es eliminado de la Leagues Cup 2025 por Orlando City en penales

    Toluca es eliminado de la Leagues Cup 2025 por Orlando City en penales

    0:23
    ¡Orlando City avanza! Los Leones eliminan al Toluca en tanda de penales

    ¡Orlando City avanza! Los Leones eliminan al Toluca en tanda de penales

    0:23
    ¡Se encienden las alarmas! Helinho se rompe y sale de cambio

    ¡Se encienden las alarmas! Helinho se rompe y sale de cambio

    Relacionados:
    Toluca

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    Tráiler: Algo azul
    Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD