"No nos sirve de nada": Mohamed no oculta su frustración con Toluca

Antonio Mohamed, director técnico del Toluca, no ocultó su frustración después de que su equipo quedara eliminado de la Leagues Cup ante el Orlando City.

El 'Turco' fue autocrítico, a la vez de que dijo con amargura las razones que él consideró que fueron las que orilló a los mexiquenses a la eliminación en los Cuartos de Final.

"Un partido muy disputado, no fuimos capaces de hacer un gol, tuvimos las posibilidades, pero no fuimos certeros, el equipo se comportó muy bien, esperábamos muchos goles, las ofensivas más importantes, pero el futbol tiene estas cosas, los penales, con las manos vacías".

Toluca acabó como el mejor equipo de la Liga MX en la Primera Fase de la Leagues Cup, un logro que el 'Turco' Mohamed prefiere ahora olvidar, ya que no alcanzó el objetivo de continuar en busca de este título internacional.

"Nos deja tristes, pero en el futbol puede suceder, nos vamos del torneo sin perder, no nos sirve de nada, está en las reglas y esto podía pasar, quedamos eliminados porque no fuimos capaces de hacer un gol", concluyó.