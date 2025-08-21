    Toluca

    "No nos sirve de nada": Mohamed no oculta su frustración con Toluca

    El timonel de los Diablos Rojos enumera el principal error por el que su escuadra se despidió de la Leagues Cup.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Mohamed señala los 'pecados capitales' en eliminación de Toluca

    Antonio Mohamed, director técnico del Toluca, no ocultó su frustración después de que su equipo quedara eliminado de la Leagues Cup ante el Orlando City.

    El 'Turco' fue autocrítico, a la vez de que dijo con amargura las razones que él consideró que fueron las que orilló a los mexiquenses a la eliminación en los Cuartos de Final.

    PUBLICIDAD

    "Un partido muy disputado, no fuimos capaces de hacer un gol, tuvimos las posibilidades, pero no fuimos certeros, el equipo se comportó muy bien, esperábamos muchos goles, las ofensivas más importantes, pero el futbol tiene estas cosas, los penales, con las manos vacías".

    Toluca acabó como el mejor equipo de la Liga MX en la Primera Fase de la Leagues Cup, un logro que el 'Turco' Mohamed prefiere ahora olvidar, ya que no alcanzó el objetivo de continuar en busca de este título internacional.

    "Nos deja tristes, pero en el futbol puede suceder, nos vamos del torneo sin perder, no nos sirve de nada, está en las reglas y esto podía pasar, quedamos eliminados porque no fuimos capaces de hacer un gol", concluyó.


    Más sobre Toluca

    5:24
    Resumen | Orlando City en penales elimina al Toluca y avanza a semifinales

    Resumen | Orlando City en penales elimina al Toluca y avanza a semifinales

    1 min
    Toluca es eliminado de la Leagues Cup 2025 por Orlando City en penales

    Toluca es eliminado de la Leagues Cup 2025 por Orlando City en penales

    0:23
    ¡Orlando City avanza! Los Leones eliminan al Toluca en tanda de penales

    ¡Orlando City avanza! Los Leones eliminan al Toluca en tanda de penales

    0:23
    ¡Se encienden las alarmas! Helinho se rompe y sale de cambio

    ¡Se encienden las alarmas! Helinho se rompe y sale de cambio

    0:21
    ¡Choque escalofriante! Jansson choca con Canelo y se lleva la peor parte

    ¡Choque escalofriante! Jansson choca con Canelo y se lleva la peor parte

    Relacionados:
    Toluca

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    Tráiler: Algo azul
    Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD