Esto dice Mohamed respecto a si hay miedo por dar críticas a la Leagues Cup

"En un torneo como este, con jugadores de jerarquía como hay, no podemos presentar un campo de juego en esta condición. Hay tres partidos menos de 24 horas, nosotros fuimos el tercer partido y realmente no es bueno para la salud, para el espectáculo y para los jugadores. Si uno se pone a ver por la televisión el partido, los que estaban en la cancha en el segundo tiempo, era todo pelotazo para arriba, porque no se podía tocar mucho el balón, porque el campo está todo pisoteado. Entonces creo que eso es un punto a revisar para que el espectáculo sea mucho mejor, pero siempre hay cosas para mejorar".

"No (tengo temor), pero no es una crítica al torneo, es una realidad de lo que pasó, ¿no? Jugaron, se jugaron tres partidos en menos de 24 horas en el mismo campo y nosotros fuimos el equipo, jugó tercero, el tercer partido. Hubo un preliminar antes que nosotros, y el campo está en pésimas condiciones. Entonces, nosotros, no es una crítica, sino que estamos defendiendo nuestro lugar, que nosotros queremos jugar con una cancha en buen estado como jugados. Entonces, no es una crítica, sino que es una realidad de lo que pasó".