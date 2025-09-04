La tristeza de Cristiano Ronaldo en ceremonia en honor a Diogo Jota
Era la primera vez que la selección portuguesa se reunía tras el triste fallecimiento de su compañero hace unas semanas.
La selección de Portugal se reunió en los últimos días para preparar los partidos de clasificación rumbo al Mundial 2026, en medio de un ambiente cargado de emotividad tras el fallecimiento de Diogo Jota.
El delantero perdió la vida en un accidente automovilístico junto a su hermano, una tragedia que impactó profundamente al futbol internacional.
En la concentración, el equipo luso rindió un homenaje especial a su excompañero. La ceremonia incluyó un video con momentos de la carrera de Jota, proyectados en una pantalla gigante.
Cristiano Ronaldo, histórico referente de la Seleção, no pudo contener la emoción al ver las imágenes y se le vio visiblemente afectado, siendo consolado por sus compañeros.
“ Diogo Jota, siempre con nosotros”, expresó CR7 tras la ceremonia en sus redes sociales.
El homenaje también contó con la presencia de la esposa del jugador, Rute Cardoso, quien develó una camiseta enmarcada con el dorsal 21.
El seleccionador Roberto Martínez anunció que ese número será portado a partir de ahora por Rubén Neves, íntimo amigo de Jota y excompañero suyo en el Wolverhampton. Neves incluso mostró un tatuaje en memoria de ambos.
La Federación Portuguesa entregó a la familia la medalla de “ Atleta al Mérito”, reconociendo la huella que Jota dejó tanto en la selección como en sus clubes. Portugal enfrentará la próxima semana a Armenia y Hungría en condición de visitante.