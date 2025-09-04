La tristeza de Cristiano Ronaldo en ceremonia en honor a Diogo Jota

Video CR7 y sus gestos de tristeza en ceremonia en honor a Diogo Jota

El delantero perdió la vida en un accidente automovilístico junto a su hermano, una tragedia que impactó profundamente al futbol internacional.

En la concentración, el equipo luso rindió un homenaje especial a su excompañero. La ceremonia incluyó un video con momentos de la carrera de Jota, proyectados en una pantalla gigante.

Cristiano Ronaldo, histórico referente de la Seleção, no pudo contener la emoción al ver las imágenes y se le vio visiblemente afectado, siendo consolado por sus compañeros.

“ Diogo Jota, siempre con nosotros”, expresó CR7 tras la ceremonia en sus redes sociales.

El homenaje también contó con la presencia de la esposa del jugador, Rute Cardoso, quien develó una camiseta enmarcada con el dorsal 21.

El seleccionador Roberto Martínez anunció que ese número será portado a partir de ahora por Rubén Neves, íntimo amigo de Jota y excompañero suyo en el Wolverhampton. Neves incluso mostró un tatuaje en memoria de ambos.

La Federación Portuguesa entregó a la familia la medalla de “ Atleta al Mérito”, reconociendo la huella que Jota dejó tanto en la selección como en sus clubes. Portugal enfrentará la próxima semana a Armenia y Hungría en condición de visitante.