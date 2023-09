Sergio Ramos regresa al Sevilla oficialmente por una temporada

No solo era una deuda que tenía conmigo mismo sino también con mi familia, con mi abuelo, que me hizo sevillista desde que era pequeño, con mi padre, y a partir de ahora no tenía sentido tomar otro rumbo, coger otra dirección que no fuese pasar por mi casa. Espero veros muy pronto, espero dar el máximo y conseguir los objetivos con el equipo", finaliza Ramos.