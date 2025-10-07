    Matías Almeyda

    El discurso de Matías Almeyda que da la vuelta al mundo en redes

    El entrenador argentino, con paso en México con Chivas, ha estado en los reflectores en toda España.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Al estilo Chivas! Brutal discurso de Matías Almeyda para vencer al Barcelona

    Sevilla goleó al Barcelona en LaLiga de España el pasado fin de semana y Matías Almeyda se llevó los reflectores por los festejos que tuvo en el Sánchez-Pizjuan.

    El entrenador argentino poco a poco se gana los corazones andaluces y una prueba más de esto quedó plasmado en un brutal discurso que le dio a sus jugadores.

    Almeyda es reconocido por su labor en Chivas, equipo al que no olvida, así como con el AEK Atenas, al ser campeón de liga y copa con esos conjuntos en su paso por el banquillo.

    EL DISCURSO DE ALMEYDA A SUS JUGADORES EN SEVILLA


    "Piensen que somos elegidos para estar en este momento acá. Tienen que disfrutar el partido, pero con convicciones. Hay datos de que este equipo no gana acá hace 10 años... más motivación que esa no pueden tener. Ustedes los pueden romper para marcar un camino. No es una final, no son partidos decisivos, es orgullo.

    "Cuando juegas con orgullo, juegas con esto (referencia al corazón) y cuando juegas con esto (corazón), juegas con esto (alusión a los genitales)", dijo Almeyda.

    También se revelaron, gracias a la señal de Sevilla TV en Youtube, las últimas palabras que dio tras la finalización del partido en casa.

    "Se cortaron un montón de cosas negativas. Hubo formas, entrega, lucha, amor propio. Teniendo en cuenta el rival, creo que hicimos un partido muy bueno, pero me quedo con la entrega, con la interpretación de los futbolistas y con la alegría general que ocasionó ganar este partido, en el público y en el vestuario", finalizó el argentino.

    Video ¡Seleccionado mexicano se perfila como refuerzo del Sevilla de Almeyda!

