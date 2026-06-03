Real Madrid Real Madrid amarra dos refuerzos: Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté Los jugadores fueron aprobados por José Mourinho, quien volverá al banquillo merengue.

Video Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté serán jugadores del Real Madrid

Real Madrid amarró a sus dos primeros refuerzos para la temporada 2026-27 con dos jugadores que disputarán el Mundial 2026 este verano.

Según el periodista Fabrizio Romano, el conjunto merengue llegó a un acuerdo con el central francés Ibrahima Konaté y el lateral neerlandés Denzel Dumfries.

PUBLICIDAD

Incluso, ambos jugadores fueron aprobados por José Mourinho, quien volverá al banquillo merengue este verano luego de que hace un par de semanas se hiciera oficial la salida de Álvaro Arbeloa.

Fabrizio Romano informa que Konaté firmará con el Real Madrid una vez que termine contrato con el Liverpool el próximo 30 de junio.

Mientras que el cuadro blanco activará la cláusula de rescisión que tiene Dumfries en el Inter de Milán, la cual es de 20 millones de euros.

Real Madrid necesitaba reforzar su defensa tras la salida de Dani Carvajal y ante los problemas que sufrió en la central el último año con lesiones de David Alaba, Antonio Rüdiger y Éder Miltao, quien incluso se perderá el Mundial 2026.

Se espera que Mourinho haga una limpia en la plantilla merengue con el objetivo de volver a ganar un título la próxima temporada tras dos años de irse en blanco.