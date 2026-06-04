    Real Madrid

    Benfica revela la cifra que pagará Real Madrid por José Mourinho

    El técnico portugués volverá al club merengue siempre y cuando Florentino Pérez consiga la reelección.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video Benfica confirma llegada de Mourinho al Real Madrid y revela su cifra de salida

    Benfica confirmó la llegada de José Mourinho al Real Madrid, siempre y cuando Florentino Pérez gane las elecciones presidenciales que se celebrarán este domingo 7 de junio.

    Además, el club portugués hizo público el monto de la cláusula de rescisión que deberá pagar Real Madrid, la cual será de 15 millones de euros.

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    Según la prensa española, la cláusula era de 7.5 millones de euros hasta hace unos días, para ser específicos, entre los primeros 10 días después de que finalizó la temporada del Benfica.

    Sin embargo, Real Madrid no ha hecho oficial la llegada de Mourinho porque depende de que Florentino Pérez logre reelegirse como presidente, de lo contrario, Enrique Riquelme traerá otro entrenador que revelaría en los próximos días.

    De esta manera se alimenta la polémica en el Real Madrid que surgió este miércoles luego de que Enrique Riquelme prometiera los fichajes de Erling Haaland y Rodri en caso de ganar las elecciones, incluso se comprometió a pagar la cuota anual de los socios si no lo consigue.

    Florentino Pérez respondió las declaraciones de Riquelme adelantando el fichaje de José Mourinho con un video en el que aparece el técnico portugués con la playera del Real Madrid.

    Video Enrique Riquelme promete fichaje de Haaland en Real Madrid y así responde el City
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