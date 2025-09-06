Raphinha denuncia a Disney de ser racista con su hijo y expone los videos

Video Raphinha explota vs. Disney por caso de racismo contra su hijo

Mientras Raphinha está concentrado con la selección de Brasil en las Eliminatorias para el Mundial 2026, su familia viajó a París para visitar Disneyland.

Sin embargo, su visita no fue la esperada y el futbolista del Barcelona denunció, a través de sus redes sociales, que su hijo Gael, de apenas dos años, sufrió racismo en el parque de Disney.

"Sus empleados son una desgracia. No deberían tratar a la gente así, especialmente a un niño. Se supone que deben hacer felices a los niños, no despreciarlos.

“Prefiero llamarlo desprecio antes que otra cosa. Son una vergüenza", publicó Raphinha junto a unos videos en el que su hijo busca saludar y abrazar a una botarga de Disney, pero no le hace caso.

Luego, el delantero brasileño agregó: "Entiendo el cansancio de quienes trabajan en esto, pero ¿por qué abrazaron a todos los niños blancos y a mi hijo no? Odio Disneyland París”.

Raphinha publicó otro video en el que su hijo sigue a la botarga, pero esta continúa sin hacerle caso mientras va saludando a otros niños en el parque.

“Él solo quería un saludo y un abrazo. Por suerte para ustedes, él no lo entiende. Disneyland París, ese empleado es una mierda, es estúpido", concluyó el brasileño.

La dura crítica del futbolista del Barcelona le está dando la vuelta al mundo, aunque de momento Disney no se ha pronunciado al respecto.

Raphinha lideró la convocatoria de Carlo Ancelotti en Brasil en esta fecha FIFA de septiembre tras iniciar la temporada con Barcelona con un gol y una asistencia en tres partidos.