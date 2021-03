Rakitic y su ‘burla’ a Messi por un trofeo que aún no ha ganado

"A esa gente no se les regaló nada. Se ganaron todo su éxito. No es una coincidencia que lo hayan ganado todo. Cada jugador tenía un papel que desempeñar. Y cada uno hizo las cosas a su manera, pero siempre para ganar", agregó el croata.

Además de eso, Rakitic contó lo que fue su experiencia de jugar junto Messi y reveló una graciosa anécdota con el crack argentino. "Estaba hablando con Messi y le dije 'Tú has ganado todo, has marcado muchísimos goles. Pero yo he ganado un trofeo que tú nunca tendrás, la Europa League’", recordó Rakitic.