Orbelín Pineda reporta con Celta de Vigo tras su fallido fichaje con Chivas

"Difícil, aprovecho esta pregunta para aclarar que hoy mismo, hace un par de horas quedó cortado el tema Orbelín, no se habla más del tema, ellos nos buscaron a nosotros y después de una plática, se cortó, no va a haber Orbelín en Chivas. Hemos tenido mucha comunicación con Celta, no se ha llegado a un acuerdo y se descarta esa posibilidad", comentó Peláez, director deportivo de Chivas.