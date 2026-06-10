Julián Alvarez Julián Álvarez y su 'modus operandi' para llegar al Barcelona El ariete de la Albiceleste podría dejar al Atlético de Madrid sin delanteros en verano

Por: Erick Maya Síguenos en Google

Video Julián Álvarez pide 'favor' al Barcelona para lograr su fichaje

Es por todos sabido que Julián Álvarez es el objetivo primario del FC Barcelona para el mercado de fichajes de este verano, sin embargo, el Atlético de Madrid no le está dejando las cosas fáciles a los blaugranas.

Hace unos días, el club catalán puso en la mesa su primera oferta por el delantero argentino, misma que fue rechazada por los colchoneros al considerarla insuficiente teniendo al artillero como la estrella de su plantilla, por lo que parece que esta novela va para largo.

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¿Qué pidió Julián Álvarez al Barcelona?

De acuerdo a información de The Touchline, Julián Álvarez ya la ha hecho saber al FC Barcelona que desea unirse a sus filas a partir de la próxima temporada y además ha recibido la promesa del Atlético de Madrid de escuchar ofertas por sus servicios.

Pero el futbolista de 26 años de edad le habría pedido al Barcelona una pausa en las negociaciones durante el Mundial 2026, pues desea estar sin distracciones para poder tener la mejor Copa del Mundo posible con la Selección de Argentina, solicitud que habría sido aceptada por los culés.

Cabe mencionar que una gran actuación por parte de Julián Álvarez en el torneo de la FIFA podría elevar aún más su cotización y se espera que el Barcelona no sea el único interesado.

Julián Álvarez, una pieza cada vez más importante en Atlético de Madrid

Aunque parece que hay una tregua tanto en Barcelona como en Atlético de Madrid por el jugador sudamericano, lo cierto es que ambos clubes tampoco pueden tomarse mucho tiempo por sus planeaciones de cara a la próxima campaña.