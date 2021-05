El delantero uruguayo del Atlético de Madrid Luis Suárez aseguró que venir al conjunto rojiblanco fue para él "un desafío a nivel individual" después de que en su último año en el Barcelona dijeran que "no estaba para competir por cosas importantes", unas "críticas" que le hicieron "seguir demostrando".

"El último año recibí críticas y decían que no estaba para competir por cosas importantes, o que en el Barcelona no podía competir a alto nivel. Y eso te genera un desafío a nivel individual que hace que, al llegar al Atlético, uno quiera seguir demostrando que por algo está en la élite del futbol, que por algo he estado muchísimos años demostrando la clase de jugador que soy", aseguró el delantero uruguayo en declaraciones al Club del Deportista.