Tony Kroos no ve los juegos del Barcelona porque tiene "otras cosas que hacer"

"Puede ser que en la Liga estemos un poco mejor que él Barça, pero mi experiencia es que no hay favoritos en un Clásico, es un partido especial y mañana es como una final. Puede pasar de todo y el Barça hay mucha calidad. Para mí en un Clásico no hay favorito. Pero de lo que no hay ninguna duda es de que nosotros queremos ganar", aseguró Tony Kross.