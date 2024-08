"Con Gianluca compartí equipo en las inferiores de River Plate, con Gio en la selección y ahora en los Juegos con Giuliano. El 'Cholo' me dijo que he estado con el 'cholo' pequeño y ahora voy con el más grande", remarcó el futbolista que reconoció haber hablado con sus compatriotas Rodrigo de Paul y Nahuel Molina y con el francés Antoine Griezmann antes de su fichaje

"Desde los tres o cuatro años jugando con mis hermanos y mis amigos de un día para el otro me empezaron a llamar así y toda la gente del pueblo me lo decía. Para mí era muy normal porque cuando me decían Julián a veces ni siquiera me daba la vuelta", señaló Álvarez que mandó un mensaje a la afición colchonera.