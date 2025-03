James Rodríguez revela detalles inéditos de su paso por el Real Madrid

En un adelanto del programa 'Los amigos de Edu', el ‘10’ del conjunto esmeralda, que el viernes dio la asistencia para el único gol de su equipo en la derrota por 2-1 ante Necaxa en el Clausura 2025 , cuenta cómo fichó por el club blanco.

" El City y el PSG ofrecían mucho dinero por mí. Florentino me dijo: ¿Qué quieres, gloria o plata? Por eso fiché por el Madrid", afirmó James, quien añadió que "siempre he sido madridista. Ni aunque me hubiera llamado el Barça en 2014. El Madrid es el Madrid, papá".