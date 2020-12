Héctor Herrera valoró el liderato del Atlético de Madrid en LaLiga

"Contento de poder estar recuperado al cien por cien. El partido pasado (frente al Bayern Munich en la Champions League) tuve la oportunidad de entrar poquito para ir agarrando ritmo. Este sábado he completado todo el partido y me he sentido bastante bien. Súper contento con el resultado, que es súper importante", valoró en declaraciones facilitadas este domingo por el club rojiblanco.