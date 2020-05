Héctor Herrera no tiene dudas: "Mi futuro está en el Atlético"

Héctor Herrera, centrocampista mexicano del Atlético de Madrid, aseguró que su futuro está en el conjunto rojiblanco, ya que tiene "contrato hasta unos cuantos años" y no piensa "en otra cosa que no sea ser protagonista y ser importante" en el equipo madrileño.

"Mi futuro está aquí, tengo contrato hasta unos cuantos años y no me hace pensar en otra cosa que no sea el ser protagonista, ser importante aquí, porque vivo siempre en el presente, no en el futuro", aseguró Herrera en una rueda de prensa por videoconferencia tras el entrenamiento de este jueves.

El centrocampista de Tijuana (México), que llegó al Atlético en julio de 2019 y firmó por tres temporadas, ha participado solo en 22 de los 38 encuentros oficiales que ha disputado el Atlético, 14 como titular, pero eso no le hace sentir "ni menos importante ni más".

"Es verdad que uno quiere siempre jugar, ser protagonista y estar bien, yo trabajo día a día y hago lo mejor posible para estar lo mejor posible y ser una opción. Hay cosas que no dependen de ti y que tengo que respetar, lo que tengo que hacer es seguir trabajando y esperar mi oportunidad como siempre he hecho, aquí y en los equipos que he estado", argumentó Herrera.

En este sentido, el medio rojiblanco no se toma los once partidos que restan del campeonato como un examen personal sino como "un examen colectivo". "A fin de cuentas esto es un equipo, si jugara al tenis sería otro deporte para hacer un examen solo", añadió.

Dentro de ese examen colectivo, el Atlético aspira a recuperar una plaza entre los puestos que dan acceso a la Champions League, un aspecto fundamental para la supervivencia económica del club y del que actualmente está fuera, ya que cuando se suspendió la competición era sexto.

"Nosotros estamos enfocados en nuestros objetivos, presión en el fútbol siempre hay, hay que ir paso a paso. Creo que esa es una parte que el club se tiene que preocupar y no nosotros, nosotros somos parte importante de conseguir objetivos, pero hay que ir paso a paso y partido a partido", respondió a esto Herrera.

El conjunto rojiblanco ha sufrido en esta semana dos lesiones, las del portugués Joao Félix y el argentino Ángel Correa, una situación en la que Herrera "no piensa mucho" personalmente y que para él son "lógicas" después "de un parón tan grande", aún habiendo hecho trabajo de "prevención" en sus casas.

"Nosotros hemos trabajado de una manera muy buena todos en casa y hemos sufrido lesiones, tanto Joao como Correa, puede ser cualquier otro, yo o cualquier otro jugador. En lo personal no me preocupa ni me quita el sueño", afirmó el centrocampista.

El Atlético reiniciará LaLiga en San Mamés contra el Athletic Club, un partido que Herrera consideró "el más importante" y seguirá en Pamplona contra Osasuna. Dos duelos fuera de casa en un contexto de juego sin público, que en la Bundesliga alemana está permitiendo más victorias visitantes que antes.

"Ustedes lo comentan porque en la Bundesliga ha sido así, pero nosotros estamos enfocados en ir partido a partido en estos 11 que nos quedan de LaLiga, y vamos a prepararnos lo mejor posible para intentar ganar todos los partidos y sacar los mejores resultados, sea tanto de local como de visita hay que estar preparados", dijo.

Sobre si una Liga sin público se puede desnaturalizar, Herrera opinó que será "difícil" regresar sin "el apoyo de tu gente", pero cada entrenador "intentará buscar esa motivación para que no haya diferencia entre si está el público o no".

La última vez que jugó el Atlético fue para eliminar al vigente campeón de Europa, el Liverpool inglés, en los octavos de final de la Liga de Campeones, con un 2-3 en Anfield Road, pero Herrera ve lejos el principal título europeo de clubes.