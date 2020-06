Héctor Herrera: “El día que vuelva a México volveré con Pachuca”

“Para mí es una familia. Porque me enseñaron que verdaderamente somos una familia y hay que volver siempre. Lo he hablado mil veces con el presidente Jesús Martínez : el día que vuelva a México volveré a Pachuca ”, comentó el colchonero.

“A mí me ha pasado siempre: he tenido momentos difíciles en el futbol, donde no he sido tomado en cuenta como me gustaría. Entonces cuando me dan la oportunidad, estoy ahí para responder y que vean que pueden confiar en mí”, declaró HH.