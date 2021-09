"La temporada pasada no hicimos una buena Copa del Rey, en la Champions competimos bien pero nos habría gustado seguir compitiendo mucho mejor, tenemos la Supercopa en enero si no me equivoco y hay cuatro competiciones muy importantes a la que ojalá podamos, sumada la liga, mejorar los números de la temporada pasada, como buscamos siempre al inicio de cada temporada", concluyó.